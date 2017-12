Nu-l mai deranjati pe ambasadorul Romaniei la Londra!

In Europa, vremea a devenit proasta, mai cu seama in Marea Britanie, unde un val de frig asezonat cu multa zapada a cam paralizat orasele britanice. In context, multe zboruri au fost anulate. Printre cetatenii afectati de aceste anulari, si nu amanari, se afla si compatrioti de-ai nostri. Astfel, un grup de romani stau, de sambata, pe aeroportul Luton asteptand o veste buna, aceea despre cand vor pleca spre tara.

In absurda idee ca Dan Mihalache, ambasadorul nostru in UK, ar avea initiativa de a se interesa de situatia unor concetateni aflati la greu, niste „fraieri” de jurnalisti au luat legatura cu marele nostru diplomat de la Londra. Normal, acestia au primit raspunsuri bazate pe obraznicia nesfarsita ce il caracterizeaza pe oficialul roman. Acum, ce sa-i ceri, dupa ce in tara, unde ai fost consilier prezidential insarcinat cu dormitul in orele de program, n-are cum sa te loveasca cheful de munca numai mutandu-ti mandretea de trup inutil din fotoliul de la Cotroceni in Londra. Nu, se stie, obisnuinta este a doua natura. Bref, slujbasul statului a zis cam asa: “Si eu ce treaba am cu chestia asta, iertati-ma, e o chestiune care se intampla, nu e in autoritatea statului sa se ocupe de zborurile care sunt anulate. Acum cred ca exageram putin. Ce asistenta consulara sa dau eu ca ambasada unor oameni a caror zboruri se anuleaza din ratiuni meteorologice. Nu credeti ca am ajuns putin cam departe? “. Ba da, cu tupeul tiganesc suntem departe rau. Ca Mihalache nu reprezinta neamul sau, ce include toti cetatenii romani, de pe aeroporturile britanice sau din Maramures, si nici nu e angajatul poporului, nu, el e acolo pe mosia lui tat-su si i s-a interzis sa fie omenos si amabil. El n-are treaba cu chestiile meteo, ca nu e Busu de la vremea ProTV, el e ditamai ambasadorul zis nea Somn, sau nea Sprit, dupa indeletinicirea de moment. „Cred ca oarecum am ajuns cam departe cu aceasta discutie cu asistenta consulara, cu lucruri care se intampla si care tin de cum zboara avioanele in lume. Ma interesez asupra acestui subiect, dar va spun ca nu voi da nicio asistenta nimanui caruia i s-a anulat zborul din motive meteorologice. Statul roman este responsabil de relatia cetatenilor sai cu autoritatile, nu cu meteorologia” , mai vocabuleaza noul Titulescu. Domnule Melescanu, asta nu e in stare sa se ocupe ce niste amarati de pe un aeroport, cum credeti ca va avea el vreun rezultat cu Regatul Unit al Marii Britanii in favoarea tarii? Omul e imagine Romaniei, varful de lance al diplomatiei noastre la Londra, are el aprobarea de a se comporta ca un bulibasa? De cand a devenit ambasada Romaniei la Londra o caruta cu coviltir decapotabil cu urs dansator inclus? Dupa vorba, dupa port, nea Somn, ar trebui trimis diplomat in Ferentari, via Zabrauti, unde se va incadra minunat in peisajul lipsit de ghene.