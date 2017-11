Nu l-au deranjat pe Lenin!

In premiera, Federatia Rusa a comemorat ieri fara fast un secol de la Revolutia bolsevica din octombrie, catastrofa politica majora a secolului XX. Kremlinul are temeri de glorificarea schimbarii regimului prin forta. In mausoleul sau, imbalsamatul Lenin isi continua somnul de veci.

Daca in epoca sovietica si chiar dupa, aniversarea revolutiei era prilejul unor mari defilari si spectacole patriotice in Piata Rosie, in fiecare 7 noiembrie, astazi autoritatile s-au multumit cu expozitii modeste si colocvii intre specialisti. O defilare a fost totusi organizata in Piata Rosie. Dar a fost vorba de o reconstituire, in uniforme de epoca, a paradei din 1941, in timpul bataliei pentru Moscova, in plin al doilea Razboi Mondial, cand soldatii au plecat direct din Piata Rosie pe front. Iar rarele manifestari dedicate marelui public reprezinta pentru autoritati ocazia de a pune accentul pe importanta unitatii nationale si a reconcilierii, evitand sa evoce subiectele sensibile.

O zi ca oricare, pentru Putin

”Presedintele Vladimir Putin va trata aceasta zi ca pe oricare zi de lucru”, a informat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. O premiera.

Partidul Comunist, principalul partid de opozitie in Parlamentul rus a prevazut de partea sa o adunare in apropierea unei statui a lui Karl Marx, nu de parte de Kremlin, unde nu erau prevazute sa participe decat 5000 de persoane. Departe de masele de oameni ai muncii de altadata. Miscarea nationalista de stanga ”O alta Rusie” a prevazut si ea o manifestatie la Moscova, autorizata de municipalitate in conditiile in care luni, 20 de sustinatori ai miscarii au fost arestati la Sankt Petersburg. Foarte putine ziare rusesti au ales ieri sa puna pe prima pagina informatii despre aniversarea Revolutiei. S-au multumit doar sa aminteasca evenimentele sau sa-i lase pe istorici sa comenteze. ”Mare celebrare sau mare tragedie?”, titra popularul tabloid Komsomolskaia Pravda.

”Trageti o linie”

Pana acum, Vladimir Putin a evitat cu grija majoritatea evenimentelor organizate pentru centenarul revolutiei bolsevice, inclusiv un spectacol de lumini in 3D , proiectat in weekend pe fatada Palatului de Iarna din Sankt Petersburg, orasul sau natal.

Unul din singurele evenimente legate de comemorari la care a participat Putin a fost inaugurarea unei noi biserici la Moscova, pe care a calificat-o ”profund simbolica”, in conditiile in care sosirea la putere a comunistilor, in 1917, a coincis cu persecutii in masa in randul clericilor si a credinciosilor, intr-o tara profund ancorata in ortodoxie. La sfarsitul lunii trecute, Putin a inaugurat si un memorial al victimelor represiunii bolsevicce, asigurand ca vrea astfel sa ”traga o linie” peste controversele si divizarile din trecut. Revolutia este ”o parte integranta si complexa a istoriei noastre”, care trebuie ”sa fie tratata cu obiectivitate si respect”, a declarat luna aceasta Putin care inca de la sosirea la putere s-a straduit sa reconcilieze societatea si memoria nationala. Nici vorba pentru el sa transeze intre Rusia tarista, careia ii admira stabilitatea si valorile nationale, si Rusia sovietica, al carui produs este, de altfel.

Fara revolutie, vin alegerile prezidentiale

Iar comitetul creat pentru comemorarea centenarului revolutiei din octombrie reflecta prudenta lui Vladimir Putin in materie. Din comitet fac parte personalitati independente si critice la adresa puterii, responsabili ai Bisericii dar nici un membru al Partidului Comunist sau al monarhistilor. Pentru Kremlin, comemorarile revolutiei trebuie sa serveasca la ”tragerea de invataminte” din trecut. Insa aceste invataminte de tras sunt clare: este vorba de a se proteja de orice veleitati de contestare a puterii din strada, mai ales la cateva luni inainte de alegerile prezidentiale din martie 2018 la care nimeni nu are un dubiu ca Putin va participa pentru un al patrulea mandat. De altfel, cea mai mica forma de contestare este imediat diabolizata de Moscova care vede in orice protest social sau politic opera fortelor ”antipatriotice” mai mult sau mai putin legate de strainatate.

Rusii si-au vazut de ale lor

De altfel, politia rusa a arestat in weekend sute de manifestanti anti-Putin iesiti in strada la apelul unui opozant radical aflat in exil, dar si zeci de membri au unor mici grupuri nationaliste. Iar pentru o mare parte a rusilor, centenarul revolutiei ar urma sa treaca neobservat, judecand dupa un sondaj comandat de Partidul Comunist: 58% din populatie nu este la curent cu comemorarile. ”O tara care altadata isi tragea existenta si se hranea cu revolutia din octombrie ii observa acum centenarul intr-o tacere asurzitoare”, a rezumat istoricul Ivan Kurilla in ziarul Vedemosti.