Nu doar in Capitala gerul inchide scolile luni si marti. In ce judete nu se invata in primele doua zile ale saptamanii!

Pe langa Bucuresti si judetul limitrof, Ilfov, si in alte zone din tara gerul ii tine pe copii in vacanta prelungita, dupa saptamanile in care au avut o perioada de repaus, de Sarbatori.

Daca in Capitala lucrurile nu s-au schimbat, fata de cele anuntate deunazi de catre primarul Firea, respectiv luni si marti gradinitele, scolile si liceele bucurestene raman cu lacatul pe usa, din cauza frigului, la lista pe care sambata dupa-amiaza figurau judetul Ilfov si alte cateva judete, printre care Vrancea si Constanta, cele mai recente informatii facute publice din directia Ministerului Educatiei, in speta duminica la ora 14, indica un numar crescut de judete in care, cel putin in prima zi a saptamanii viitoare, nu se vor tine cursuri.

In timp ce luni cursurile vor fi suspendate in unitatile de invatamant preuniversitar din Capitala si 15 judete, marti numarul judetelor ale caror gradinite, scoli si licee raman inchise scade la 10, cu mentiunea ca in Bucuresti autoritatile au decis ca nici pe 10 ianuarie sa nu se faca deloc cursuri, din cauza gerului. Conform edu.ro, luni, 9 ianuarie, nu se tin cursuri in Maramures, Braila, Vaslui, Dolj, Suceava, Giurgiu, Teleorman, Botosani, Buzau, Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Vrancea, Tulcea si in Bucuresti, in timp ce marti, 10 ianuarie, cursurile vor fi suspendate in Maramures, Braila, Dolj, Suceava, Botosani, Buzau, Ialomita, lfov, Constanta, Vrancea si in Bucuresti.

sursa foto: medicalnet.ro

loading...