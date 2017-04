Noul tau buletin va avea PIN, exact ca un card bancar

Noile carti de identitate sau buletine, niste carduri electronice in fapt, nu vor contine istoricul medical al titularului. Din motive de securitate, noul buletin nu va putea fi accesat decat asemenea cardului bancar, prin introducerea unui PIN de catre utilizator.​

Un proiect de lege, elaborat de de MAI, prevede ca buletinele actuale vor fi schimbate cu carti electronice, care pot fi eliberate de la nastere, la solicitarea parintilor. Ele vor avea valabilitate de doi ani, patru ani sau zece ani. Astfel, vor putea fi eliberate carti de identitate cu valabilitate de 2 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, cu valabilitate de 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani. Pe cartea electronica de identitate vor fi datele titularului care sunt si acum in actul de identitate, precum si date biometrice, respectiv imaginea faciala si amprentele de la doua degete. Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca datele personale ale posesorului nu vor putea fi utilizate decat prin introducerea de catre titular a unui PIN. Persoanele care, din motive religioase sau de constiinta, refuza noul card, vor putea obtine o carte de identitate simpla. Cartea electronica de identitate va contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta. Titularul acestui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii bancare, fiscale, sociale, financiare, educationale, ceea ce va conduce la simplificarea interactiunii cu autoritatile publice.