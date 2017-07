Noul RCA: discount de 50% pentru soferii “cuminti”

In urma negocierilor purtate ieri, urmeaza ca noua forma sa fie adoptata de catre Consiliul ASF si sa intre in aplicare „pana cel mai tarziu la inceputul lunii august”, a precizat Leonardo Badea, presedintele ASF.

Norma de aplicare a Legii RCA a fost modificata in sensul ca sanctiunea „malus” pentru soferii cu risc ridicat va fi de 180% in loc de 200%, a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea, dupa negocierile purtate la Parlament cu transportatorii si asiguratorii. „Pentru o mai buna gestionare a pietei de asigurari de raspundere civila auto, care sunt obligatorii doar pentru asigurati, am negociat o crestere a bonus-ului de la 32% la 50%, iar pentru maximul de malus s-a stabilit un nivel de 180%”, a spus Leonardo Badea. In proiectul de Norma, publicat recent pe site-ul ASF, maximul de malus era prevazut sa fie de 200%. Legea RCA a intrat in vigoare la 12 iulie, dar inca nu are normele de aplicare, proiectul acestora fiind in dezbatere publica. In urma negocierilor purtate luni, urmeaza ca noua forma sa fie adoptata de catre Consiliul ASF si sa intre in aplicare „pana cel mai tarziu la inceputul lunii august”, a mai precizat Badea.