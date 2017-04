Noul Napoleon, in mars catre Elysee

La 39 de ani, Emmanuel Macron ar putea deveni cel mai tanar presedinte din istoria Republicii franceze, detranandu-l la acest capitol pe Napoleon al III-lea (care avea 40 de ani cand a devenit presedintele celei de-a doua Republici). Cu un scor de 23,86 obtinut in primul tur, el a castigat deja ambitiosul sau pariu: schimbarea la fata a politicii franceze.

Si asta la numai un an distanta de la lansarea miscarii sale politice, ”En Marche. ”Sa nu vinzi pielea ursului inainte de a-l ucide”, spune insa un proverb francez: Marine Le Pen, candidatul extremei drepte a Frontului National a fost la inaltimea tatalui, calificandu-se pentru turul al doilea (unde se va confrunta cu Macron, peste doua saptamani) , obtinand un scor de 21, 43%, pe care l-a calificat drept ”istoric”. Francois Fillon a obtinut 19, 94%, Jean-Luc Melenchon 19, 64% iar Benoit Hamon 6, 35%. Ceilalti, subtire rau. In privinta turului doi, toate sondajele ii dau un avantaj net lui Emmanuel Macron: 62% contra 38% Le Pen (Ipsos Sopra Steria), sau 64% contra 36% Le Pen (Harris Interactive), sau 61% contra 39% Le Pen (OpinionWayOrpi).

Dar poate cea mai importanta schimbare adusa de victoria lui Marcon in primul tur a fost implozia partidelor de dreapta si de stanga traditionale, o premiera dupa jumatate de secol. Si tot o premiera in istoria dreptei franceze: nu va fi prezenta in confruntarea din turul doi. ”Este un semnal ca lumea s-a saturat de sistem”. ”Un seism ale caror replici vor fi durabile”, titra presa franceza. In al doilea tur al prezidentialelor, se vor opune social-liberalismul si nationalismul, deschiderea versus protectionismul, Europa unita versus Franta izolata.

Dupa anuntarea rezultatelor, Fillon, Hamon, premierul socialist Bernard Cazeneuve (si predecesorul sau, Manuel Valls) si-au declarat sustinerea in turul doi pentru Macron, pentru a nu lasa o sansa extremei drepte reprezentata de Frontul National. Mai mult, la cateva ore dupa anuntarea primelor rezultate, moneda euro a cunoscut cea mai mare crestere din ultimele cinci luni, cu 1,3%, ajungand la 1, 0903 dolari. „Un scenariul perfect pe care pietele il asteptau cu disperare”, a spus Sebastien Galy, reprezentant al Deutsche Bank AG, in NewYork, referindu-se la temerile investitorilor cu privire la intentiile lui Marine Le Pen, defavorabila monedei unice europene.

O Prima Doamna mai batrana cu 24 de ani

Macron a vorbit cu sinceritate si depre povestea sa de dragoste cu sotia sa, Brigitte, care are 64 de ani. Macron a cunoscut-o pe Brigitte Trogneux la varsta de 15 ani, cand ea era profesoara de franceza la liceul La Providence, casatorita si mama a trei copii (Sebastien, Laurence si Tiphaine, din casatoria cu bancherul Andre-Louis Auziere) . El, elevul ei, fascinat de ea si de orele de clubul de teatru pe care Brigitte il conducea in acest liceu. ”Cand avea 17 ani mi-a spus: orice s-ar intampla, ma voi casatori cu tine”, a spus actuala doamna Macron. Brigitte si Emmanuel au ales sa traiesca aceasta iubire interzisa, pe care au oficializat-o in 2007. Acum, Brigitte este si bunica a sapte nepoti, si ar putea deveni cea mai batrana Prima Doamna a Frantei in raport cu varsta presedintelui. Brigitte Trogneux a avut parte de oprobiul familiei, in relatia cu mult mai tanarul Emmanuel. ”Faptul ca am surmontat impreuna asta este cel mai important. Cred ca ea a avut mai mult curaj decat mine”, a declarat candidatul ”En Marche”.

50 de euro pentru doamna Fillon

Cu un scor de numai 19, 91% Francois Fillon a iesit din primul tur pe pozitia a treia. Francezii nu i-au iertat multiplele matrapazlacuri dezvaluite in afacerea Penelopegate. Intr-un birou de vot din arondismentul 15 din Paris, un alegator a lasat o bancnota de 50 de euro, pe care a scris: ”pentru Penelope”, sotia lui Fillon, gras remunerata din bani publici, dupa ce a fost angajata fictiv de Francois Fillon. Pe unele buletine de vot care purtau numele candidatului dreptei, unii francezi au scris: ”hot, escroc si mincinos”.