Noul logo al Bucurestiului, facut de un timisorean

Concursul pentru realizarea unui logo reprezentativ pentru municipiul Bucuresti organizat de Primaria Capitalei a ajuns la final, castigator fiind desemnat Narcis Teodor Lupou, un designer in varsta de 32 de ani din Timisoara.

Potrivit castigatorului concursului, conceptul grafic propus a avut drept catalizatori diverse repere vizuale si simboluri, ancorate in istoria culturala a orasului, in cultura populara universala, dar si in dezideratele administratiei locale actuale. „Am avut ca nuclee inspirationale mostenirea arhitectonica autentica a Capitalei si valentele pozitive generate de rezonanta etimologica a numelui orasului Bucuresti. Alaturarea celor patru elemente identice ca forma, dar diferite ca pozitionare, subliniaza ideea de epicentru al natiunii catre care converge Capitala”, a adaugat Narcis Teodor Lupou. Dintr-un total de 230 de inscrieri au fost validate 204, care au fost punctate de juriu in functie de 5 criterii: relevanta pentru tema concursului; design atractiv; originalitate (imbinarea elementelor care imbina traditia istorica a Bucurestiului cu tendintele actuale); functionalitate (vizibilitate si lizibilitate, sa fie usor recognoscibil, sa poata fi imprimat si pe suprafete mici fara sa se piarda detalii esentiale); adaptabilitate (sa permita declinarea ulterioara a unor branduri sectoriale).