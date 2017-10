Noul Dumnezeu al Chinei

Un nou titlu de lider, pana acum rezervat doar lui Mao Zedong, un apropiat plasat in fruntea orasului strategic Shanghai (capitala economica a tarii) si un ”complot” dejucat. Presedintele Xi Jinping nu pierde vremea pentru a-si cimenta influenta asupra Chinei, cu al doilea mandat in buzunar. Totul pe fondul unui val de propaganda care starneste ingrijorare.

Xi Jinping, a carui ”Gandire” a fost inscrisa oficial in carta Partidului Comunist Chinez (PCC) poate de acum sa se laude cu o alta comparatie cu fondatorul Republicii Populare Chineze. Biroul Politic al PCC, dirijat altfel de Xi Jinping in persoana, a emis pentru acesta titlul chinez ”lingxiu” (”lider”) abundent folosit pentru a-l onora pe Mao Zedong. ”Secretarul general Xi Jinping este emerit lingxiu, sustinut de intregul partid si iubit de popor”, a dat asigurari temutul Birou Politic, citat de televiziunea publica chineza. Xi Jinping (64 de ani) a devenit deja , saptamana trecuta, stapanul de necontestat al Chinei, la finele lucrarilor celui de-al 19-lea Congres al Partidului, obtinand un nou mandat de cinci ani in fruntea lui. Si, deci, a tarii. Si evitand complicatii cum ar fi un prezumptiv succesor. Includerea numelui sau in carta Partidului ii va permite sa depaseasca limita de varsta (68 de ani) in cadrul acestuia si sa stea la domnia PCC atat timp cat doreste, apreciaza expertii.

Gandirea carmaciului, in minti si inimi

Aceasta cimentare a puterii este acompaniata cu un val de propaganda in toate colturile tarii, unde afise ii cheama pe oameni sa studieze aprofundat ”Gandirea” Marelui Cramaci Xi care le-a promis compatriotilor, in timpul congresului, ”o noua era a socialismului chinez” de aici pana in 2050.

Deja, nu mai putin de 20 de universitati din tara au anuntat ca au deschis ”instutute de cercetare” a ”Gandirii” comandantului suprem. Aceasta, ”trebuie sa intre in mintea si in inima” poporului, a declarat un responsabil al universitatii din Wuhan (centru), citat de Cotidianul Poporului, organul de presa al Partidului Comunist Chinez. Intre timp, Xi Jinping si-a intarit influenta asupra motoarelor economiei tarii: principalii lideri din Shanghai si din bogatele provincii costiere din Guangdong (sud) si Fujian (est) au fost ”schimbati” din functii, a anuntat duminica agentia China Noua. Secretarul PCC din Shanghai, capitala economica a Chinei si fief al fostului presedinte Jiang Zemin, a fost si el inlocuit cu un fidel al lui Xi, Li Qiang. Li Qiang a lucrat sub ordinele lui Xi Jinping cand acesta din urma conducea provincia Zhejiang (est) in anul 2000. Din momentul in care a ajuns la putere la Beijing, la finele anului 2012, Xi Jinping a fost locomotiva unui razboi extins asupra coruptiei, care a sanctionat 1, 5 milioane de persoane, potrivit cifrelor oficiale. Dar Xi este suspectat ca a profitat de aceasta campanie pentru a-si da la o parte adversarii politici.

Lupta pentru putere

Ultimpul episod: un ”complot” ”urzit” de trei fosti inalti responsabili ai tarii a fost dejucat, a informat Comisia de inspectie disciplinara a PCC, citata de agentia China Noua. Comisia acuza un membru al partidului aflat in plina ascensiune, Sun Zhengcai, destituit in iulie pentru coruptie, ca a fost implicat in acest complot, dar nici un detaliu nu a fost precizat. Pentru sinologul Jean-Pierre Cabestan, rumorile cu privire la lovituri de stat ”demonstreaza ca exista o lupta surda pentru putere, la varful regimului, care se confrunta cu o opozitie interna mascata de realegerea lui Xi Jinping. ”Exista o opozitie reformista care estimeaza ca Xi Jinping este prea conservator si ca revine la evolutia politica dorita de Deng Xiaoping la inceputul reformelor in China” la sfarsitul anului 1970, arata Cabestan. Sun Zhengcai, ce mai inalt lider chinez care a cazut in ultimii cinci ani, s-ar fi asociat cu alti doi responsabili, deja condamnati si inchisi pentru coruptie: Ling Jihua, fostul sef de cabinet al ex-presedintelui Hu Jintao, si Zhou Yongkang, fost sef al serviciilor de securitate. Agentia de presa chineza a afirmat, saptamana trecuta, ca cei trei ”conspiratori” au incercat sa ”influenteze voturile” la ultimele doua Congrese ale PCC, in 2007 si in 2012, cumparand voturile unor delegati. Obiectivul: franarea ascensiunii lui Xi Jinping.