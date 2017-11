Noua sefa de la Posta Romana s-a adresat DNA-ului

Recent instalata pe fotoliul de director general interimar al companiei, Elena Petrascu a dezvaluit o prima decizie luata, pe fondul unei verificari facute de Corpul de control, la filiala Broker de Asigurare.

Si anume sesizarea Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce in cadrul controlului s-ar fi constatat ca sumele destinate majorarii capitalului social al filialei, totalizand 1.8 milioane de lei, nu ar fi folosite in aceste scopuri. Drept urmare, s-a formulat o plangere adresata DNA, din cate a dezvaluit Elena Petrascu, pentru news.ro, preluat de stiri.tvr.ro.”In anul 2015, Consiliul de Administratie al companiei a hotarat majorarea capitalului social al filialei cu 1,8 milioane lei, in doua transe a cate 900.000 lei, in martie 2015 si in septembrie-decembrie 2015 (cand director general era Alexandru Petrescu, n.r.). Desi banii s-au dat cu destinatia precisa de majorare a capitalului social a acestei filiale, aceasta capitalizare nu a fost pusa in practica”, a declarat Petrascu.

Va amintim ca Alexandru Petrescu este fost ministru pentru Mediul de Afaceri.