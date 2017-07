Noua paduri virgine ale Romaniei, in patrimoniul UNESCO

Peste 24.000 de hectare de paduri valoroase de fag din Romania au fost incluse in Patrimoniul Mondial Natural al UNESCO, cu prilejul celei de-a 41-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial al organizatiei desfasurat la Cracovia, in Polonia.

Din cele 24.679,4 hectare de paduri virgine de fag declarate sit al Patrimoniului Mondial Natural al UNESCO, 24.341,3 de hectare se afla in proprietatea publica a statului si sunt administrate de Romsilva, iar 338,1 se afla in proprietate privata. Initiativa includerii acestor situri in Patrimoniul UNESCO apartine Ministerului Apelor si Padurilor, in urma cu trei ani fiind semnat un protocol de colaborare cu Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Silvicultura si organizatiile de mediu WWF – Programul Dunare – Carpati si Greenpeace Romania. Romsilva a inclus alte aproape zece mii de hectare de padure in Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine, procesul de identificare a altor paduri virgine fiind in derulare.

Si o insula a barbatilor

Comitetul UNESCO a inclus in patrimoniul umanitatii si insula japoneza Okinoshima, motivand ca ”are o valoare universala exceptionala”, chiar daca femeilor le este interzis sa puna piciorul pe ea. Insula, situata la nord vest de Kyushu, este leaganul unei culturi shintoiste si de peste 600 de ani aici se desfasoara ritualuri traditionale unice. Insula nu este locuita decat de un calugar si nu poate fi vizitata decat odata pe an iar numarul vizitatorilor este limitat la 200 de barbati. UNESCO a invocat ca, in privinta interdictiei femeilor, un precedent exista: muntele Athos din Grecia.