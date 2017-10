Noua moda in randul miliardarilor rusi: nevestele – copil

Un barbat in varsta casatorit cu o femeie mult mai tanara, asa, pana nu de mult, era ceva cam jenant. Si era evident ca tu profitai de inocenta si tineretea fetei si ea de banii tai. Ca sa nu mai zic, ca pareai si un pic pedo…

Acum, insa, asta a devenit o adevarata moda. Bineinteles, conditia numarul unu este sa fii bogat. Cat mai bogat cu putinta. O adoua cerinta, ca sa te inscrii in acest club al celor fericiti, este aceea ca sotia sa fie cat mai tanara. Astfel, din ce in ce mai multi bogatani din Rusia au neveste care le-ar putea fi copii. Diferenta dintre Valentin Ivanov si nevasta lui, Lisa, este de 37 de ani, iar cei doi s-au casatorit cand ea avea 18 ani, insa se vedeau de cand ea era inca minora, de la doar 14. Acum el are 55 de ani. Anatoly Danilitski si cantareata Slava. Diferenta dintre ei este de 28 de ani. Intre Alexander Lebedev si sotia lui, Elena, exista o diferenta de… 37 de ani. Elena avea probleme cu drogurile si cu politia si tatal ei l-a rugat pe Alexander sa-l ajute. Acum, fata venita tocmai Siberia traieste intre Londra si Moscova si are un castel in Franta. Basca, o vila in Italia, dar si trei copii cu miliardarul. Vlad Doronin, un alt bogatan vestit, este cunoscut pentru faptul ca a iesit cu Naomi Campbell, iar acum iese cu un alt supermodel, o rusoiaca cu cativa ani mai mare decat propria fiica. Dar, ce sa mai vorbim de rusi, ca si la noi exista exponenti ai acestei mode, chiar inaninte ca tendinta sa devina oficiala la Moscova. Sa ne amintim de Irinel Columbeanu caruia numai prospaturile ii faceau cu ochiul.