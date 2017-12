Noua fita in Franta: ardeiul iute in ochi

Sau, dupa cum se spune „corect politic”, o noua „provocare”, tampita si periculoasa: „Elevii se prezinta la scoala cu ardei iuti pe care ii desfac si ii baga in ochii si/sau in gura altor colegi. Altii isi zdrobesc voluntar ardeii iuti pe piele, provocandu-si arsuri”, avertizeaza jandarmii francezi.

“Le jeu de piment”(Jocul ardeiului iute), o “moda” care se inscrie in tendinta retelelor sociale de a inventa noi intreceri periculoase, dupa Ice Bucket Challenge(oamenii isi turnau galeti cu apa cu gheata in cap), dar si inversul „Hot water challenge” (provocarea apei fierbinti, adica varsarea apei fierte pe prieteni cand nu se asteapta, cazuri grave au fost inregistrate in Statele Unite). A urmat „Ice and Salt”, care consta in a-ti provoca o arsura de gradul al doilea aplicand sare si gheata pe piele, culminand cu celebra “Balena Albastra”, de pe urma jocului numai in Rusia s-au sinucis peste 130 de copii. Aceste provocari „se globalizeaza” gratie retelelor sociale, spune si Marcel Rufo, specialist in psihiatrie pediatrica, dupa ce Jandarmeria nationala a explicat pe conturile sale de pe retelele sociale ca fenomenul este luat in serios si “ingrijorator”.