Noua Dacia Duster, pret record

Cunoscuta publicatie franceza Auto Plus anunta in noul ei numar, ca noul Duster va avea un pret de pornire de 11.990 de euro. Daca informatia se va confirma, ar insemna ca noua generatie Dacia Duster e cu 1.000 de euro mai scumpa ca actuala. Dar poate ajunge usor si la 22.000 de euro.

Acum, pentru o Dacia Duster, in echiparea Acces, cu motor de 1.6 litri benzina si 114 cai putere (4×2), pretul este de 10.900 de euro, cu TVA inclus. Dar, lucrurile nu se opresc aici. Noul SUV produs la Mioveni, modelul Essentiel, primul care dispune de aer conditionat in echiparea de baza, are un pret de pornire de 13.850 de euro cu TVA. In total, noul Duster va fi disponibil in Franta in patru versiuni de echipare – Duster, Essentiel, Confort si Prestige. Astfel, cea mai ieftina versiune 4×4 este Essentiel cu motorul 1,2 TCe benzina supraalimentat, de 125 CP. Acesta costa de la 17.550 de euro. Cel mai ieftin diesel 1,5 dCi 90 CP pleaca de la 14.000 de euro, iar un diesel 4×4 cu motor de 110 CP are un pret de plecare 18.450 de euro, tot in versiunea Essentiel. Cel mai scump Duster, in versiunea Prestige, de top, diesel 110 CP 4×4 costa 20.650 de euro cu TVA, fiind primul automobil marca Dacia cu un pret de peste 20.000 de euro. Dieselul de 110 CP cu transmisie automata de tip EDC cu dublu ambreiaj costa 19.950 de euro. Generatia actuala, in versiunea de top – Laureate pleaca de la 16.850 de euro pentru dieselul, 1,5 dCi 4×4, iar Seria Limitata Explorer, cu 1,5 dCi 110 CP cutie automata EDC pleaca de la 15.700 de euro.