Nou trend: in tabara cu mami si tati

Tot mai multe familii prefera acest nou stil de vacanta despre care se spune ca ajuta parintii si copiii sa invete sa comunice mai bine.

Iata ce spune ca presupune o tabara de familie organizata undeva in Bucovina: “un program complet, ce combina atelierele si activitatile desfasurate in formula „parinti – copii – facilitator” cu activitati individuale, ateliere pentru parinti si perioade de relaxare. Atelierele de mestesuguri populare, nutritie si comunicare, teatrul, sportul, activitatile fizice si excursiile, combinate intr-un cadru natural de exceptie vor contribui la dezvoltarea unei experiente familiale unice.Tabara se adreseaza familiilor care isi doresc ca, timp de o saptamana, sa intre in atmosfera traditiilor romanesti, sa descopere dansul, spectacolele, muzica si teatrul, povestile si dragostea cititului, gatitul sanatos in aer liber, sportul, prietenia si principiile unei vieti sanatoase si armonioase”. Parte atare a acestui experiment este ca se mizeaza pe “reformarea” parintilor. Coordonatorul unui astfel de program spune ca: “De multe ori parintii sunt foarte critici si negativi in exprimare, in timp ce copiilor le trebuie accentuat unde sa se duca, nu unde sa nu se duca”. Cum te-o ajuta gatitul sa comunici cu fiica ta care tocmai a descoperit “beneficiile” videochatului pe bani sau cu fiul care are-n cap numai masini sport, veri la Mamaia si manele cu dusmani, nu stim, dar merita incercat.