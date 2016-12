Nou record pentru dolar: 4,3502 lei!

Cursul Bancii Nationale a Romaniei arata ca moneda americana a atins, din nou, un maxim istoric in raport cu leul romanesc, in crestere, in doar o zi, cu 2,93 bani(+0,68%) fata de ultima cotatie, de 4,3209 lei.

Aprecierea puternica a dolarului vine dupa ce ultimele doua zile ale sapamanii trecute au inregistrat alte doua cotatii spectaculoase: joi, 4,3146lei/dolar si vineri, 4,3263 lei/dolar.

Fata de cursul anuntat, luni, de BNR, Euro creste cu 0,69 bani( 0,15%), la 4,5194 lei. Tot saptamana trecuta, moneda europeana a atins un nou maxim al ultimei luni, 4,5216 lei(16 noiembrie).

Cresterea sustinuta a monedei americane este, in pricipal, urmarea majorarii dobanzilor de politica monetara, decizie a Rezervei Federale a Statelor Unite, pentru prima data in acest an si pentru a doua oara in ultimii noua ani.

Si francul elvetian creste la 4,22 lei, fata de 4,21 lei, curs anuntat luni de BNR, o valoare atat de ridicata in fata leului nu s-a mai inregistrat din 20 iulie 2015 – 4,232lei/franc.