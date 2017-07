Nou record CFR: tren pierdut pe camp!

CFR si-a completat serviciile de calitate indoielnica oferite calatorilor cu un neasteptat popas de mai bine de o ora petrecut in pustietate, in aerul curat al diminetii.

De aceasta placere au avut parte cei trei sute si mai bine de calatori care au ales sa plece, luni seara, de la Timisoara catre Bucuresti cu trenul Interregio de noapte IRN1696. Daca nu punem la socoteala intarzierea de o jumatate de ora cu care a plecat din Timisoara, se poate spune ca lucrurile au mers bine pana in jurul orei opt dimineata, cand toate vagoanele s-au desprins de locomotiva si au ramas in plin camp, in zona localitatii Radomiresti. Pus pe seama ruperii unui bulon, accidentul n-ar fi facut gaura in cer, mai ales ca nu a fost nimeni ranit, daca mecanicii de pe locomotiva nu si-ar fi continuat linistiti drumul, fara a realiza ca au pierdut vagoanele. Revelatia i-a lovit de abia dupa vreo suta de kilometri, moment in care au facut cale intoarsa, revenind (dupa o ora!) la calatorii stupefiati de asa o aventura. Sa pierzi un tren plin cu sute de calatori este o fapta demna de Gaga si care ar merita un loc de cinste intr-o carte a prostiilor record. Singurii neimpresionati de aceasta prostie epocala au fost cei de la CFR, care au gasit chiar si o explicatie comportamentului celor doi mecanici: s-au grabit sa se departeze de vagoane (la o suta de kilometri!) ca sa evite pericolul unui… impact. Om fi noi prosti sa circulam cu CFR-ul, dar nu suficient de prosti cat sa inghitim o asemenea gogomanie.