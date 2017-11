Nordul Bucurestilor, paralizat de o majora pana de curent

Clipe de groaza, ieri, in Capitala. Nordul Bucurestilor, dar si parti importante din Ilfov au fost scufundate in bezna. In unele statii de metrou atmosfera a fost de-a dreptul sinistra. Pana de curent a fost una majora.

Toata zona de nord a Bucurestiului a fost lipsita de energie electrica. La fel si unele zone din sectoarele 2 si 3. Tei, Andronache, Pipera, Dorobanti, Iancului, Dristor, Obor si Pantelimon au fost si ele afectate total de pana de curent, iar cetatenii din Otopeni, Pantelimon si Voluntari au reclamat aceeasi problema. O lipsa de curent de asemenea proportii in Capitala si imprejurimi nu mai fost semnalata tocmai de dinainte de ’ 89. E-Distributie Muntenia a transmis urmatorul comunicat:” In dupa-amiaza zilei de 1 noiembrie 2017, a aparut un defect in reteaua de electricitate din zona Bucuresti, nu in instalatiile E-Distributie Muntenia. Aceasta a afectat alimentarea unor statii de transformare operate de E-Distributie Muntenia in partea de nord si de est a Bucurestiului”. Nici iluminatul stradal nu a fost iertat,iar semafoarele au fost „moarte”, ceea ce a dublat infernul care se petrece zilnic in trafic. Momente de groaza s-au inregistrat in statiile de metrou afectate, unde persoanele au fost acaparate de un intuneric inspaimantator. Ultimele date spun ca aproape jumatate de Bucuresti a cazut prada acestei defectiuni majore.