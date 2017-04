Nord-coreenii ameninta lumea cu arme din plastic!

Pe data de 15 aprilie, Coreea de Nord a organizat o grandioasa parada militara la Phenian, cu ocazia celei de-a 105-a aniversari a nasterii lui Kim Ir-sen, fondatorul Coreei de Nord, in incercarea de a scoate in evidenta capacitatea militara a acestui stat. Rugat sa analizeze imaginile de la marea parada, un expert american a precizat insa ca armamentul prezentat de soldatii lui Kim Jong-un este un mare fas. Cel putin, pustile de asalt AK-47, cu lansatoare de grenade atasate, care abunda in plastic. De altfel, Michael Pregent – fost ofiter de informatii al SUA , in prezent lector la Institutul Hudson – spune ca “parada de la Phenian a fost mai mult un mesaj de lupta decat o demonstratie de eficienta”. Pregent crede ca multe dintre armele etalate de catre trupele nord-coreene sunt de jucarie, in plus ochelarii de soare purtati de soldatii din fortele de commando nu ar fi potriviti pentru lupta. Zilele trecute, unul dintre liderii Ligii Tineretului Kimilsungist-Kimjongilist (Liga Tineretului din Coreea de Nord) preciza ca peste cinci milioane de tineri kamikaze sunt gata sa ia cu asalt Statele Unite si Coreea de Sud, inarmati cu bombe nucleare, avertizand ca „Pamantul se va rupe in doua“ in cazul unui atac.