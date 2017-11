Nor radioactiv deasupra Europei? Ce spun specialistii romani de la CNCAN

Pe fondul aparitiei unui material de presa, privind eventualitatea prezentei unui nor radioaciv deasupra continentului european, romanii asteptau lamuriri de la specialistii autohtoni in domeniul activitatilor nucleare.

Vineri, de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare s-a dat un punct de vedere, in forma unui comunicat postat pe site-ul institutiei. “Urmare aparitiei in presa a articolului “Nor radioactiv deasupra Europei, dupa un accident nuclear “nedeclarat”, in Urali , Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), a luat la cunostinta prin intermediul serviciilor specializate ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) de la Viena, de posibilitatea prezentei unor radionuclizi artificiali (ruteniu), deasupra teritoriului Romaniei”, mentioneaza oficialii institutiei. CONTINUAREA, AICI.