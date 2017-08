Noile Air Force One erau pentru rusi

Fortele aeriene americane au gasit o modalitate de a achizitiona de la Boeing doua aparate prezidentiale la un pret ”abordabil”. O sursa apropiata tranzactiei a informat ca viitoarele Air Force One vor fi aparate Boeing 748-8.

Dar nici puternicii planetei, cum este Donald Trump, nu scapa de ironia istoriei. Cele doua Boeing 747-8 erau initial destinate companiei aeriene ruse Transaero care a dat familent in 2015. O fi de bun augur? Transaero a comandat cele doua avioane in 2013 dar nu a mai preluat livrarea lor. Boeing le-a depositat pe aeroportul din desertul Mojave, in California, unde aerul cald si uscat protejeaza avioanele de coroziune. Boeing urmeaza sa transforme cele doua aparate in avioane prezidentiale, adaugand in special sisteme de securitate si de tehnologie ultramoderne pentru a raspunde exigentele ministerului american al Apararii. Pretul care a fost propus Pentagonului a luat in calcul si criticile lui Donald Trump, care a tunat si fulgerat, anul trecut, estimand ca pretul aparatelor destinate sa inlocuiasca actualele Air Force One este mult prea mare. Un Boeing 747-8 in versiune civila se vinde cu aproximativ 390 de milioane de dolari, pret de catalog. Insa acesta evolueaza repede in functie de tehnologiile adaugate. ”Suntem in discutii pentru a parveni la un acord privind vanzarea a doua Boeing 747-8 fortelor Aeriene. Aceasta tranzactie se concentreaza pe faptul de a furniza un avion valoros fortelor Aeriene si a propune un pret bun pentru contribuabili”, a declarat pentru Afp un purtator de cuvant al Boeing, fara a oferi alte detalii. ”Ne aflam in faza finala a achizitiei (…) urmeaza sa atribuim contractul curand”, au precizat fortele Aeriene. Un acord in acest sens ar putea fi anuntat in viitoarele saptamani.

Daca nu e Boeing, atunci poate fi Antonov

Cu o luna inaintea investiturii, Trump a amenintat cu anularea comenzii noilor Air Force One. ”Boeing construieste un Air Force One 747 nou pentru viitorii presedinti, dar costurile explodeaza la peste patru miliarde de euro. Anulati comanda!”, a scris Trump pe Twitter. Air Force One, care poarta aceasta denumire numai cand presedintele SUA se afla la bord, este un avion care-i permite lui Trump sa-si exercite toate prerogativele mandatului sau cat timp se afla in aer,m inclusiv declansarea unui atac nuclear. Dupa ce Trump a criticat Boeing, constructorul ucrainean Antonov, mandria aviatiei sovieticce si specializat in avioane de transport, i-a propus magnatului sa cumpere un aparat din gama Antonov pentru Air Force One. ”Poate ar fi mai avantajos”, au transmis cei de la Antonov. De notat ca in gama Antonov figureaza modelul An-225 Mriya, cel mai mare avion construit vreodata.

Noul director FBI, confirmat de Senat

Senatul american l-a confirmat in functie pe noul director al politiei federale, Christopher Wray, cu 92 de voturi contra 5, la trei luni dupa destituirea predecesorului sau, James Comey, de catre Donald Trump. Wray (50 de ani) , avocat stralucit, si-a asigurat sustinerea republicanilor si democratilor dupa ce, in audierile de luna trecuta, a declarat ca prefera sa demisioneze decat sa cedeze unor eventuale presiuni de la Casa Alba. Christopher Wray isi preia mandatul in conditiile in care FBI traverseaza o perioada complicata si va trebui sa dovedeasca non-politizarea politiei federale si sa asigure opinia publica americana. Dupa demiterea lui Comey, presedintele Trump a fost acuzat ca a vrut sa sufoce ancheta cu privire la o eventuala intelegere intre echipa sa de campanie si Kremlinul, un episod soldat cu numirea procurorului special Robert Mueller sa ancheteze la nivel federal dosarul RussianGate. Wray are un mandat de 10 ani.

Tillerson: Relatiile cu Moscova se pot deteriora mai mult

Seful diplomatiei americane, secretarul de Stat Rex Tillerson a afirmat, in contextul unui bilant al departamentului la sase luni dupa investitura lui Trump, ca relatiile SUA- Rusia se afla la cel mai jos nivel si ca ele se pot inrautati si mai mult. ”Situatia este grava dar ea se poate agrava inca. Si asta se va intampla”, a estimat Tillerson. In timp ce Donald Trump se pregateste sa ratifice noile sanctiuni impotriva Rusiei votate luna trecuta de Congres si Senat, 455 de americani, membri ai misiunii diplomatice a SUA la Moscova si alti angajati vor trebui sa paraseasca Federatia Rusa.