Noi vesti despre starea lui Danut, dupa ce baietelul a fost detubat

Vesti imbucuratoare despre starea lui Danut. Detubat seara trecuta, copilasul salvat din fantana in urma cu patru zile “respira spontan, cu mascuta de oxigen”, din cate a anuntat, vineri dimineata, purtatorul de cuvant de la “Grigore Alexandrescu”.

Chiar daca faptul ca a putut fi detubat reprezinta un semn bun despre evolutia starii sale de sanatate, oficialul spitalului de pediatrie a atras atentia, insa, ca problemele pulmonare ale baietelului n-au fost inca total depasite si ca ramane internat la Terapie Intensiva. Cert este ca, din cate a precizat Raluca Alexandru, micutul “a raspuns tratamentului aplicat”.

Totodata, trebuie spus ca in cursul zilei de vineri, pustiul urmeaza sa fie consultat de un neurolog, sperantele tuturor fiind ca stopul cardio-respirator suferit in drum spre spital nu a lasat urme la acel nivel. Pustiul “s-a trezit si a plans, priveste, sa speram ca dupa un consult neurologic care va fi facut in cursul zilei de astazi (vineri-n.r) sa avem si un rezultat pozitiv din punct de vedere neurologic”, a mai declarat medicul, care a adus in atentie faptul ca “starea critica se mentine pana cand (…) el va fi mai bine pulmonar”.

Danut a ajuns in spitalul bucurestean marti seara tarziu, dupa ce a stat 11 ore intr-un put din curtea casei parintesti, in care cazuse. Salvat dupa o operatiune dramatica, la care au participat zeci de reprezentanti ai ISU, micutul este la momentul de fata sub atenta monitorizare a medicilor, care fac tot ce pot pentru a-l ajuta sa se faca bine cat mai curand.

