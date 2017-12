Noi vesti despre politistul lovit cu sabia. Sefa MAI: evolutia este buna

Informatii imbucuratoare despre starea tanarului om al legii de la Serviciul Actiuni Speciale Suceava, care a ajuns de urgenta pe mana medicilor, zilele trecute, dupa ce fusese lovit cu o sabie in cap, in timpul unor perchezitii in Radauti.

Politistul sucevean a fost detubat, semn ca starea lui s-a ameliorat fata de intervalul precedent.

Despre evolutia starii de sanatate a omului legii a vorbit, marti, si ministrul de Interne, care a transmis, practic, ce a aflat de la unul dintre medicii de la de la Spitalul de Urgenta “Nicolae Oblu” care il ingrijesc pe Ciprian Sfichi. “Am primit un mesaj de la dl doctor Ciuhodaru (…) si in mesaj mi se transmitea ca (politistul -n.r) vorbeste si respira singur, evolutia este buna, l-am revazut si eu de curand, i-am strans mana, inca era intubat, insa intelegea ce spun”, a anuntat ministrul.

Carmen Dan a fost in prima parte a zilei de marti la Parlament, la Comisiile de aparare, mai exact la sedinta in cadrul careia s-a dezbatut bugetul Ministerului de Interne (MAI) pe anul ce vine.