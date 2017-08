Noi vesti de la meteorologi: ploi in unele zone, canicula in altele. Capitala, inca sub COD PORTOCALIU

Daca pe finalul acestei saptamani mai toate zonele tarii s-au confruntat cu un val de caldura ce a impus inclusiv emiterea de avertizari COD ROSU si PORTOCALIU de canicula, din aceasta seara lucrurile se mai schimba, in sensul ca vor fi regiuni in care ploile isi vor face simtita din plin prezenta.

Concret, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis, duminica la pranz, o atentionare COD GALBEN de instabilitate atmosferica – pentru vestul, nordul, nord-estul, centrul tarii si zonele montane, dar si doua avertizari de canicula, inclusiv pentru Bucuresti.

Avertizarea Cod galben de instabilitate atmosferica vizeaza intervalul 6 august, ora 18 – 8 august ora 06 si anunta ca vor aparea “vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40…50 l/mp”, cu mentiunea ca, potrivit ANM, “astfel de fenomene vor fi mai frecvente din seara zilei de duminica (6 august) si pana in dimineata zilei de luni (7 august), la munte, in Crisana, Maramures, Transilvania, Banat si in cea mai mare parte a Moldovei” si ca “pe parcursul zilei de luni (7 august) si in cursul noptii de luni spre marti (7/8 august), manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi cu precadere in zonele deluroase si montane, precum si in Transilvania, Moldova si Maramures”.

In ce zone persista canicula

Cat despre zonele ce vor continua sa fie afectate de caldura excesiva, lucrurile stau astfel: luni, pe 7 august, este valabil un COD PORTOCALIU, pentru Muntenaia, Dobrogea si Oltenia, unde se anunta ca in Capitala si in judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Constanta si indeosebi in zona joasa a judetului “maximele se vor situa frecvent intre 36 si 39 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va fi de 82…84 de unitati”, ceea ce inseamna disconfort termic “deosebit de accentuat”.

Totodata, nordul Olteniei, Munteniei si al Dobrogei vor fi cuprinse de un COD GALBEN, cu mentiunea ca maximele vor fi de 34-36 de grade, conform ANM.