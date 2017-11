Noi masuri anuntate de procurori, in dosarul decontarilor fictive

Dupa ce in prima faza s-au anuntat 16 retineri in acest caz, pentru ca apoi instanta sa dispuna o serie de masuri in cazul persoanelor intrate in vizorul procurorilor in ceea ce considera a fi decontari de servicii medicale fictive CASMB (DETALII AICI), DNA-ul a mai anuntat cateva masuri ce s-au luat in acest dosar.

Si anume instituirea unor masuri asiguratorii – in speta a unui sechestru asigurator – asupra unor bunuri apartinand atat unor persoane fizice, cat si ale unor firme vizate in ancheta privind “decontarea nelegala, de catre Casa de Asigurari a municipiului Bucuresti, a unor servicii medicale de asistenta la domiciliu”.

Unele dintre aceste persoane au facut parte din conducerea Casei de Asigurari Bucuresti. Din comunicatul remis marti dinspre DNA rezulta ca masurile se aplica in cazul urmatoarelor persoane fizice sau juridice:

“1.Inculpati care la data faptelor detineau functii de conducere in cadrul C.A.S.M.B:

MUNTEANU OVIDIU – managerul Directiei Relatii Contractuale si, respectiv, din 13 iulie 2017, presedintele C.A.S.M.B,

GEAMBASU ION-RAZVAN – director executiv al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (C.A.S.M.B.) si manager al Directiei Medic sef a C.A.S.M.B,

BARA LUCIAN-VASILE – presedintele C.A.S.M.B. pana la 13 iulie 2017

MOCANU GABRIELA-RODICA, PETRESCU MINA-ELENA, functionare in cadrul C.A.S.M.B,

2.Reprezentanti ai firmelor medicale:

CIOCALTEU VIOLETA-LOREDANA, BARBALAU FLORINA-JENI, RUDEANU BUJOR, ROSMENTENIUC ADRIANA, MISCHIE RAZVAN-MIHAI, COSTICA MARIA, MANTA CRISTINA,

3.Persoane juridice care au obtinut foloase necuvenite in dauna C.A.S.M.B.:

S.C. Home Med Expert S.R.L, S.C. Lara Med Serv S.R.L, S.C. Frontida S.R.L., S.C. Home Medical Concept S.R.L., S.C. Micon Life S.R.L, S.C. Salvitae S.R.L., S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L, S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., S.C. Beta Medical Service S.R.L., S.C. Home Medical Assistance S.R.L

Aceste masuri asiguratorii au fost dispuse de procurorii anticoruptie prin raportare la infractiunile retinute de procurori in sarcina inculpatilor mentionati, in vederea recuperarii prejudiciului”.