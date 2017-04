Noi informatii despre starea lui Danut, copilul salvat din fantana

Micutul salvat dupa 11 ore in care a stat intr-un put din curtea casei sale in care a cazut, in urma cu doua zile, este in continuare in stare stabila, dar grava, din cate a anuntat, in cursul acestei dimineti, purtatorul de cuvant al spitalului unde a fost internat dupa ce a fost adus in Capitala.

Danut “este in continuare intubat, ventilat mecanic, analgosedat deocambada”, a precizat Raluca Alexandru, cadrul medical de la “Grigore Alexandrescu” subliniind ceea ce a spus, practic, si in cursul zilei trecute si anume ca doctorii isi pun nadejdea ca tratamentul pe baza de antibiotic sa dea rezultate in cazul problemelor pulmonare pe care le are copilasul. “Speram sub tratamentul antibiotic sa apara o oarecare ameliorare, dar tratamentul va da roade in timp, trebuie sa avem rabdare, nu se intampla nici de pe o zi pe alta spectaculos, deocamdata”, a explicat purtatorul de cuvant al spitalului pediatric.

Aceste probleme pulmonare ale micutului din Teleorman ar fi putut fi generate de faptul ca ar fi putut aspira apa impura, din fantana respectiva, in care a stat, timp de 11 ore, cat a fost captiv in putul din curtea casei parintesti, pana cand au reusit salvatorii, dupa eforturi majore, sa il scoata la suprafata.

