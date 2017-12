Noi informatii de la MAE dupa incendiul de la cladirea in care locuiau romani, in Germania

Cazul din Bergkamen, mai exact al romanilor care au ajuns la spital dupa ce o cladire in care locuiau a fost cuprinsa de un incendiu, continua sa fie in atentia autoritatilor.

Deunazi aflam ca au fost 33 de persoane duse la spital. Sambata, din directia MAE se anunta faptul ca “toate persoanele spitalizate in urma producerii incendiului au fost externate”.

Si ca in “imobilul incendiat” locuiau 45 de oameni, 33 dintre ei fiind inregistrati ca romani, iar unele persoane avand dubla cetatenie, una fiind cea romana.

Mai aflam ca persoanele afectate de incendiul din prima zi a lunii decembrie au primit deja cazare in alte parti, aspect de care s-a ocupat angajatorul acestora. Si ca deja 10 dintre compatriotii cazati in alt imobil decat cel afectat de foc au fost vizitati de echipa consulara romaneasca de la Bonn. “In urma discutiilor, a rezultat faptul ca acestia lucreaza in Republica Federala Germania in domeniul constructiilor, pe baza unor contracte de munca incheiate legal. Cetatenii romani nu au solicitat sprijinul Consulatului, declarand ca nu au probleme cu documentele de identitate sau calatorie”, sde mentioneaza in comunicatul Ministerului de Externe remis in prima parte a acestei zile.