Informatii noi de la ANM, despre vreme. Avertizari valabile pana marti la pranz

Inceputul saptamanii aduce noi informatii despre starea vremii din intervalul urmator.

Specialistii au actualizat avertizarile valabile pentru ziua in curs si au emis si un al doilea mesaj, prin care anunta ca, pana marti la pranz, va fi vant puternic in unele zone montane inalte.

In prima faza, va spunem ca ANM-ul a transmis ca pana luni la ora 18 este valabil un COD GALBEN de vant, zonele fiind marcate grafic pe harta atasata. Specialistii spun ca intensificari se vor semnala in majoritatea zonelor tarii, fiind prognozate rafale de 55-65 km/h, mai puternice de atat – de peste 75 km/h, in sud-vestul, nord-estul si centrul Romaniei. Totodata, meteorologii atrag atentia ca temperaturile vor continua sa scada, iar vantul nu va face altceva decat sa amplifice senzatia de rece.

Tot pana luni la ora 18 este valabil si un COD PORTOCALIU. Prin care se anunta ca “la munte vantul va sufla tare, rafalele vor depasi 70…80 km/h, iar pe crestele Carpatilor Orientali si Carpatilor Meridionali 100…120 km/h. Local va continua sa ninga viscolit, vizibilitatea va scadea temporar sub 50 m si se va depune strat de zapada”.

De luni seara, de la ora 18 si pana marti la ora 12 se asteapta sa fie o noua perioada in care vantul va fi prezent in peisaj. Daca la munte vor fi rafale in jurul a 65-70 km/h, mai puternice in zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura, unde se asteapta sa depaseasca 90 km/h, sa viscoleasca ninsoarea si sa spulbere zapada, meteorologii se asteapta sa se produca intensificari ale vantului, de peste 55-60 km/h si local 70 km/h, si in nordul Moldovei.