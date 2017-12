Nitulescu: Nu l-am perceput ca Dumnezeu pe Dragnea. I-am fost sef

Dupa ce a dat lamuriri in fata anchetatorilor de la DNA pret de aproape trei ore, fostul prefect de Teleroman a stat de vorba cu presa.

Mai exact a subliniat ca a avut calitate de martor. Si a facut mai multe precizari despre actualul sef al PSD, despre care se stie ca a intrat in vizorul procurorilor anticoruptie in dosarul Tel Drum, in calitate de fost numar 1 al Consiliului Judetean Teleorman.

Raspunzand unei intrebari – pe fondul unei declaratii formulate recent de o alta persoana, care dadea de inteles actualul lider PSD ar fi fost vazut ca “Dumnezeu” in judetul Teleorman – Nitulescu a subliniat transant: “eu nu l-am perceput ca Dumnezeu pe dl Dragnea, deoarece incepand cu anul 2001 pana in 2005 i-am fost sef. Nu putea sa fie Dumnezeu, cata vreme eram seful Organizatiei PSD Teleorman si prefectul judetului. (…) Cred ca este un pic exagerata chestiunea”.

sursa foto:mediasuvtv.ro