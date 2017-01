Ninsorile au revenit deja in peisaj in unele zone, la fel si vantul puternic

La jumatatea primei saptamani din an in mai multe zone din tara ninsorile au revenit in peisaj, si nu oricum, ci uneori insotite de vant puternic. De altfel, aceste doua fenomene sunt anuntate de catre specialisti, prin intermediul unor atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.r), pentru urmatoarele ore. Din fericire, Capitala e ocolita- momentan cel putin – de precipitatii specifice iernii.

Astfel ca, pana la ora 19, cel putin, atat in judetul Salaj, cat si in zona de campie a Maramuresului sunt anuntate ninsori, asociate cu intensificari de peste 50 de kilometri/ora la rafala. Tot pana catre ora 19 va ninge si va bate vantul si pe suprafata judetului Bihor, la fel ca si in Satu Mare, unde, trecator, ninsoarea va fi viscolita.

Pana seara tarziu, adica spre ora 21, atat in regiunile de munte ale judetelor Cluj, Bistrita si Maramures se anunta vant puternic, de peste 70-80 km/h, dar si ninsoare viscolita. Aceleasi fenomene s-ar putea produce si in zonele montane corespunzatoare judetelor Neamt si Suceava, de aceasta data la peste 1.700 de metri altitudine.

