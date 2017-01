Ninsori in sud. COD PORTOCALIU de VISCOL in CAPITALA si 11 judete

Vesti cat se poate de rele de la meteorolorogi, care confirma, practic, temerile ca gerul si precipitatiile specifice iernii vor pune stapanire pe o mare parte din tara, pe final de saptamana.

Uitandu-ne pe avertizarile facute publice in cursul acestei dimineti de catre expertii de la Administartia Nationala de Meteorologie, vedem ca se confirma faptul ca in peisaj vor reaparea ninsorile, dar si viscolul. Si nu la munte, cum eram obisnuiti.

Problemele cu vremea vor incepe inca din aceasta seara tarziu, avand in vedere ca a fost emis un COD GALBEN de ninsori insemnate, posibil viscolite, avertizare ale carei prevederi sunt valabile de la ora 22 si pana vineri seara, la 20. Precipitatiile specifice iernii sunt anuntate in sud, centru si estul tarii, cu mentiunea ca vor fi mai bogate cantitativ in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si in regiunile de sud si centru ale Moldovei, dar si in perimetrul Carpatilor de Curbura. De parca nu ar fi suficient, in intervelul amintit, meteorologii se asteapta sa apara viscolul, in mare parte din Munteania, in Dobrogea, dar si in sudul Moldovei.

Urmeaza o alta etapa, ce va afecta inclusiv Capitala, ce se va afla sub umbrela unui COD PORTOCALIU. Ceea ce inseamna ca, de la primele ore ale zilei de vineri, cand intra in vigoare atentionarea de viscol, vremea isi va arata coltii. Acest cod va fi valabil intre orele 2 si 18, ale zilei de vineri, pentru Bucuresti, judetele limitrofe – Ilfov, Giurgiu si Ialomita, dar si pentru Teleorman, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea, Galati si Vrancea. Specialistii spun ca in intervalul vizat, temporar viscolul va fi puternic, rafalele vantului vor atinge 70…85 km/h, reducand vizibilitatea sub 50 m si local troienind zapada”.

Vremea va continua sa fie rea si in zilele urmatoare, cu mentiunea ca temperaturile vor fi foarte scazute.