Ninsoare in miezul verii pe Transalpina!

„Din cauza schimbarii bruste a temperaturii, sub 4 grade Celsius, pe DN 67 C, Transalpina, intre kilometri 34-37, s-au inregistrat caderi de grindina si lapovita. Angajatii Districtului Ranca au intervenit cu clorura de calciu pentru a evita formarea ghetusului pe drum. Sfatuim conducatorii auto surprinsi cu autovehiculele neechipate de iarna sa ramana opriti pe marginea partii carosabile pana cand conditiile meteo permit reluarea calatoriei, a declarat Cristi Tudor, reprezentantul Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu. Tudor a mai spus ca in zona a cazut grindina de 10 centimetri pe drum: „Am fost nevoiti sa dam cu clorura, ca iarna. Nu a mai fost nevoie sa dam cu lama. Jandarmii montani ne-au anuntat imediat, erau in patrulare”.