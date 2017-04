Nicusor Dan, un salvator-dictator

Dupa esecul ”politicii altfel” promovata de Klaus Iohannis, experimentul USR demonstreaza si el ca politica fara moravuri usoare nu se poate.

In politica regula de baza este clara: mananca sau vei fi mancat, atat de adversari cat si de colegi. Figurile cu transparenta, democratia, promovarea principiilor si valorilor sunt doar povesti vandute pentru uzul urechilor credule. In realitate, lumea politica este o jungla si de acest lucru s-au convins si ”ingerasii” din USR, care au lasat deoparte predicile asexuate din punct de vedere politic si se otanjesc in prezent cu aplicatie inaintea primului lor congres. Miza o reprezinta presedintia USR, de care Nicusor Dan se tine cu ghearele si dintii daca stai sa-i asculti pe bunii lui colegi. Dan incearca sa-si pastreze functia prin metode ”perfide” de manipulare, sustine pe Facebook unul dintre deputatii USR, Adrian Claudiu Prisnel. Pe scurt, acesta spune ca nu exista dezbatere interna ci doar ”monologuri surde” iar statutul USR se va definitiva ”intr-o sedinta de lucru a unui for nestatutar”. Acesta este, conform lui Prisnel, un ”mecanism perfid” cu ajutorul caruia Nicusor Dan spera ramane la conducerea formatiunii. Un Nicusor Dan pe care si contracandidatul lui la sefia USR, Cristian Ghinea, il acuza de ”arderea puntilor de comunicare interne pe Facebook”. Si pentru ca fara dame bine nu se poate, Clotilde Armand a intetit si ea jarul din USR anuntand ca nu-l mai sustine pe amicul din tinerete, Nicusor Dan, ci il prefera mai nou pe Ghinea. Cu asa probe de politica de tip nou, USR are toate sansele sa ia fata vechilor partide inainte de a implini un an. Sa le ia fata in rele, ca sa ne intelegem.