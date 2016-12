Nicusor Dan prefera un ciolan mai mare

Intre ciolanul de consilier municipal si cel de parlamentar, Nicusor Dan l-a ales pe cel cu mai multa carne.

Inainte de campania pentru parlamentare, Nicusor Dan si Clotilde Armand anuntau natia ca vor face sacrificiul suprem candidand la Parlament. Si asta in dauna vietilor lor tihnite de cetateni lipsiti de responsabilitati. Ulterior, meschinariile interne din USR au impiedicat-o pe doamna sa candideze, dar domnul s-a ales cu un mandat de deputat, asta in timp ce era consilier cu norma intreaga la Primaria Capitalei. Cum legea il obliga sa opteze in 15 zile pentru una dintre demnitati, Nicusor Dan nu a stat pe ganduri si a ales functia de deputat. Unde remuneratia e mult mai mare iar facilitatile curg garla, prin urmare este profitabil sa te sacrifici pentru tara si neam. Culmea este ca USR are un cuvant de spus la Primarie, dar nu si in Parlament, unde numarul sau de alesi nu poate ajuta Uniunea preacurata sa salveze nici macar o ulita din Cucuietii din deal, darmite Bucurestiul sau Romania intreaga. In schimb, prin alegerea facuta, Nicusor Dan isi va salva viitorul, asta in timp ce biata noastra tarisoara va fi nevoita sa astepte alt personaj imaculat si providential.