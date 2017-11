Nicole Kidman aduce atmosfera Craciunului la Paris

Actrita australiana a lansat oficial sezonul sarbatorilor de iarna in Orasul Luminilor, inaugurand vitrinele exclusivistului centru comercial Printemps.

Peste 10.000 de lumini si 70 de papusi si marionete au fost folosite pentru a crea atmosfera sarbatorilor de iarna o traditie la Paris, de la aparitia Printemps in 1865. Decoratiunile au durat trei saptamani si ii au eroi principali pe Jules si Violete, doi copii care pornesc intr-o calatorie magica in jurul lumii pentru a gasit cadouri. Fiecare episod al aventurii e ilustrat cu ajutorul a zeci de papusi, animate de aproape 100 de motorase si 13 kilometri de cabluri. Nicole Kidman a taiat panglica rosie, in prezenta conducerii magazinului de lux, vecin cu faimoasele galerii Lafayette, pe bulevardul Haussman.

Magia sarbatorilor a ajuns si la Londra, cantareata britanica Rita Ora a aprins luminitele de Craciun pe celebra Oxford Street. Pe strazi au fost instalate decoratiuni in forma de globulete sau fulgi de zapada. In total au fost aprinse 750 de mii de luminite LED. Luminile vor putea fi admirate pana dupa Revelion. In zilele urmatoare, si pe alte bulevarde din Londra vor fi aprinse decoratiunile de Craciun. La Londra, Rita Ora va fi duminica gazda premiilor MTV.