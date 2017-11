Nicolae arunca in aer Casa Regala: Duda, iesi la interval

In timp ce ni s-a spus ca starea de sanatate a Regelui este ingrijoratoare si ca el nu poate fi vizitat decat de fiicele sale (desi si Radu Duda este acolo…), un comunicat din partea fostului principe Nicolae vine sa ne intareasca banuielile deja expuse in “National”: in Casa Regala jocurile sunt facute de principesa mostenitoare si de Radu Duda.

Fostul principe Nicolae face acuzatii grave la adresa Casei Regale, dar nimic din ceea ce nu am banuit si singuri. Daca toate acestea nu ar fi existat negru pe alb, in comunicatul principelui, ai zice ca o armata de scenaristi de la Hollywood dau din coate pentru filmul secolului. Ce ite, ce uneltiri, ce comportamente nedemne de o familie regala…

Nepotul, favorit la Coroana?

Intr-adevar, Nicolae a fost indepartat de la linia de succesiune la tron, el fiind vazut ca o amenintare de chiar matusa lui, custode al Coroanei. Mai mult, Nicholas de Roumanie Medforth-Mills declara in acest comunicat ca bunicul sau, Majestatea Sa Regele Mihai, nu a avut si nici nu are cunostinta despre necazurile pe care le are nepotul sau. Altfel spus, nu Regele l-a indepartat din linia de succesiune la tron si nu acesta a semnat decretul prin care I se ridica titlul de Alteta Regala, lucru evidentiat intr-o ultima vizita a lui Nicolae la bunicul sau. ”Dupa indepartarea mea din Casa Regala, singura data cand am mai avut acces la bunicul meu a fost la Aubonne, in 2015, cu ocazia zilei de nastere a bunicii mele. Am vorbit despre pasiunile noastre comune. M-a intrebat la un moment dat cum imi este in Romania si ce proiecte mai am acolo. In acel moment am inteles ca Regele nici macar nu stia ca eu fusesem nevoit sa parasesc tara. Mentionez ca aceasta a fost o discutie privata, intre mine si bunicul meu; asadar, absolut nimeni in afara de noi doi nu are cum sa pretinda ca ar sti ce am discutat atunci. S-a avut grija sa fie si ultima”, sustine Nicholas de Roumanie Medforth-Mills.

Exilat de matusa Margareta

Acuzatiile lui Nicolae devin, apoi, din ce in ce mai grave, iar scenariul cerut, parca este scris de mana unui securist de moda veche, si mai multe nu. Duda stie despre ce vorbim. ”Dupa ce am informat-o pe matusa mea Margareta ca am ajuns la Bucuresti pentru a rezolva o serie de probleme personale, inclusiv situatia presupusului copil, invitand-o cu prietenie sa ne vedem, am primit in schimb un e-mail foarte neplacut in care eram acuzat ca nesocotesc o asa-zisa dorinta a Regelui. Drept urmare, Casa Regala a considerat de cuviinta sa sisteze acel modest ajutor financiar la care am facut referire mai sus. Ulterior am primit si scrisoare de la Rege, redactata pe calculator, in randurile careia nu l-am recunoscut deloc pe bunicul meu; mi se comunica rece ca imi este interzis ca de la acel moment inainte sa traiesc sau sa muncesc in Romania. Cunoscandu-l bine si petrecand langa el atatia ani, am convingerea ca bunicul meu, Regele Mihai, el insusi un exilat, nu mi-ar fi cerut sa parasesc definitiv Romania. Daca ar fi avut sa imi spuna ceva, mi-ar fi spus-o direct, asa cum a facut-o de fiecare data. Daca ar fi vrut sa ceara ceva de la mine, ar fi facut tot posibilul sa fie el cel care imi cere si in niciun caz un intermediar. Niciodata relatia noastra nu a avut nevoie de intermediari”, dezvaluie Nicolae. Urzeala tesuta in spatele Regelui vorbeste mult despre caracterul celor implicati si despre un razboi mascat ce macina puternic nu numai imaginea si prestigiul Casei Regale, ci sapa direct la respectul pe care romanii l-au purtat mereu Regelui. Batalia pentru Coroana, din care insusi Suveranul este exclus, nu va putea sta fara pata in filele de istorie ale romanilor. Mai mult, orice analist mai serios va aprecia ca Securitatea veche si veroasa si-a facut un cuib serios in subteranele Palatului Elisabeta murdarind efigia marilor Carol I si a lui Ferdinand Intregitorul de Neam. Duda, iesi la interval cu explicatii!

Prajitura Regelui

Intr-un editorial bine incondeiat, un ziarist cunoscut face o dezvaluire amarnica. Se spune ca, intr-o iarna, in apropierea sarbatorilor, o echipa de televiziune a mers la Savarsin ca sa vada cum petrece Craciunul Familia Regala. Aici, acestia au asistat la un episod care vorbeste de la sine despre “captivitatea” Regelui Mihai. Majestatea Sa, la sfarsitul cinei ar mai fi cerut un supliment de desert, lucru interzis imediat si brusc de Radu Duda. In ideea ca stia el ce este mai bine pentru sanatatea Regelui. Daca acest episod este cu adevarat real, si nu vedem de ce ar minti ziaristul in cauza, lucrurile stau foarte prost, tinand cont ca aceasta intamplare s-a petrecut cu mult inainte de izgonirea lui Nicolae si de caderea la pat a Majestatii Sale. Si ilustreaza si modul in care se purta Radu Duda cu nobilul sau socru.

Ce vrea Tariceanu pentru Casa Regala

Daca proiectul lui Taricenu trece de Parlament, pozitia oficiala de sef al Casei Regale a Romaniei va fi asimilata protocolar celei a unui fost sef de stat. Potrivit legii 406 din 2001, persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman beneficiaza, in timpul vietii, de urmatoarele drepturi: o indemnizatie echivalenta cu 75% din cea primita de seful de stat in exercitiu; locuinta de protocol cu titlu de resedinta, cu un cabinet de lucru incadrat cu secretar si asistent; paza si protectie asigurate permanent de Serviciul de Protectie si Paza, dar si un autoturism in folosinta gratuita. Toate acestea sunt privilegii pe care le are in prezent Regele Mihai, dat fiind ca a exercitat de drept rolul de sef de stat; drepturile, fie ele banesti sau locative, nu se vor transfera insa principesei Margareta, chiar daca aceasta este prima pe linia succesorala, cu alte cuvinte, dreptul de a locui in Palatul Elisabeta inceteaza, potrivit legii actuale, odata cu moartea Regelui. Daca Parlamentul accepta propunerea, principesa Margareta si sotul ei ar putea primi drept de folosinta mai departe.