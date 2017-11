Nichita pedepsit, Urdareanu rasplatit

Fostul primar iesean Gheorghe Nichita a fost condamnat la 4 ani inchisoare cu executare pentru luare de mita. Mituitorul sau, afaceristul Tiberiu Urdareanu, a primit doar opt luni cu suspendare.

Fost pesedist cu greutate, Gheorghe Nichita a fost tradat nu numai de iubita ci si de partenerii sai de afaceri. Respectiv de Tiberiu Urdareanu, care dupa ce a capatat un contract de la Primaria Iasi (legat de managementul traficului si finantat din fonduri europene), nu a ezitat sa-si scrie ”memoriile” imediat dupa ce a fost inhatat de procurori. Iar Urdareanu pare sa aiba talent literar din moment ce, in schimbul operei livrate, a fost taxat de judecatori pentru dare de mita (10% din valoarea contractului a revenit primarului Gheorghe Nichita) doar cu opt luni inchisoare cu suspendare. Lovit in plex de judecatori este fostul pesedist si edil Gheorghe Nichita, pe care instanta l-a incaltat cu patru ani cu executare plus confiscarea sumei primita pe post de mita – respectiv 71.214 lei. Iar daca tot este vorba si de plata unui prejudiciu, magistratii au decis si mentinerea sechestrului asigurator instituit pe bunurile lui Nichita. Singura raza de speranta pentru acesta este faptul ca verdictul de ieri a fost dat in prima instanta, ceea ce inseamna ca urmeaza un recurs.