New York legalizeaza dansul in baruri

Parea in firea lucrurilor dar nu e asa. Municipalitatea a abrogat abia luni o lege veche de aproape un secol care ”limita” dansul in localuri, spre nemultumirea clientilor, turistilor si a alesilor locali care denuntau o ”discriminare”.

”Legea cabaretelor”, cum era denumita, a fost abrogata la sfarsitul lunii trecute de catre consiliu municipal , abrogare concretizata luni de primarul din New York, Bill de Blasio. ”Suntem in 2017 si aceasta lege nu avea sens, viata nocturna face parte din barurile si cultura new-yorkezilor. Oamenii muncesc din greu si trebuie sa profite de animatia nocturna fara o obscura interzicere de a dansa”, a declarat edilul. Legea cabaratelor, care data din 1926, impunea barurilor sa detina o licenta speciala, practic aproape imposibil de obtinut, pentru a le permite clientilor sa danseze. Cei care nu aveau aceasta licenta se expuneau la amenda si la pierderea licentei de vanzare de alcool, sinonima pentru majoritatea cu falimentul. Oficial, in momentul adoptarii, in perioada prohibitiei, legea urmarea limitarea consumului ilegal de alcool, dar detractorii ei denuntau o cenzura vadita. Folosita pana in anii 50 ca pretext pentru a inchide barurile de jazz din Harlem, pentru a evita amestecul negrilor cu albii, legea a fost folosita in anii 70 si 80 pentru a inchide si cluburile frecventate de gay. Apoi si in anii 90 de catre primarul conservator Rudy Giuliani pentru a controla efervescenta nocturna unei metropole pe care a promis sa o ”curete”.