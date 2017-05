New York, 254.000 dolari pentru wc-urile dintr-un parc

Muzica clasica, tablouri, flori proaspete in vaze. Asa sunt intampinati new-yorkezii in toaletele publice din gradina publica Bryant Park care s-au redeschis dupa trei luni de lucrari de renovare

Municipalitatea a nu s-a uitat la bani pentru a le oferi vizitatorilor cele mai chic toalete publice din Manhattan, intr-o zona verde care se intinde pe aproximativ patru hectare. Placile de portelan care acopera zidurile wc-urilor au fost importate din Europa, a explicat Dan Biederman, fondatorul Bryant Park Corporation, o organizatie non profit care gestioneaza parcul. Dar locatia peluzei centrale, pentru diferite evenimente, restaurantul Bryant Park Grill si sponsorizari permit organizatiei sa dispuna de un buget anual de peste 10 milioane de dolari. Bugetul functionarii toaletelor publice din Bryant Park, in care sunt prezenti mereu doi angajati, intre oralele 7 si 24, este de 271.000 de dolari pe an. Potrivit regulamentului, in wc-uri este intrerzis sa oferi bacsis angajatilor, sa fumezi, sa te speli pe dinti, sa scuipi pe jos si, mai ales, sa sari randul. ”Deseori oamenii abia pot fi convinsi sa iasa din ele, pur si simplu le admira”, a declarat Antoinette Smalls, ghid de peste sase ani in Bryant Park. ”Foarte multi imi spun ca aceste toalete sunt mai frumoase si mai curate decat cele de acasa”, a adaugat ea.

loading...