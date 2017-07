New Orleans, invadat de swingeri

In fiecare an, cam pe la aceasta data, orasul american New Orleans este luat cu asalt de cel putin 1.000 de cupluri de swingeri, sositi din intreaga lume.

De fapt, New Orleans (cunoscut si pentru superpetrecerile Mardi Gras) gazduieste singura Conventie Internationala a Swingerilor, in care, vreme de o saptamana, cuplurile carora le place sa faca sex si cu alte cupluri vin aici si se simt in largul lor.

Se tin discursuri, exista mai multe serii de workshopuri (de imbunatatire a vietii sexuale, despre pozitiile din kama sutra etc), se initiaza partide sex-viteza, se tin petreceri grandioase in care participantii poarta tinute cat mai indraznete, se fac schimburi de „experienta” si totul se incheie cu o mare parada unde fiecare spune ce are de spus despre stilul de viata adoptat. Bineinteles, totul se invarte in jurul aceluiasi subiect: schimbul de parteneri in partidele de sex.

Culmea, multe din cuplurile venite aici sunt casatorite, dar nu dau doi bani pe ceea ce se cheama fidelitate. Taota treaba este ca si celalalt partener sa stie si sa fie de acord cu astfel de practici.