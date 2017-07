Nevasta lui Will Smith a facut trafic de droguri

Actrita americana Jada Pinkett Smith, sotia actorului si cantaretului Will Smitha dezvaluit ca facea trafic de droguri la momentul la care l-a cunoscut pentru prima oara pe regretatul rapper Tupac Shakur.

Amintindu-si de prietenia sa cu regretatul rapper, Jada a declarat: ”Nu am spus povestea completa. Unul dintre lucrurile interesante pe care nu l-am mai marturisit inainte este ca la data la care l-am cunoscut pe Pac, faceam trafic de droguri. Nu voi da detalii, pentru ca voi scrie o carte despre asta. Asa a inceput prietenia noastra.” Actrita in varsta de 45 de ani a recunoscut ca a patit ceva ”ingrozitor” care a facut-o sa isi schimbe complet viata si a crezut ca acelasi lucru i se va intampla si lui Tupac: ”Cum ma straduiam sa ies din acea viata, mi s-a intamplat ceva ingrozitor. Daca eu ma straduiam sa inchei acel capitol, el intra din ce in ce mai adanc in el. Mi-am zis:”, intr-o zi vei face pentru Pac ceea ce ai facut pentru mine. M-ai salvat”. Will si Jada Smith, care s-au casatorit in 1997, au impreuna doi copii: un fiu, Jaden, nascut in 1998, si o fiica, Willow, nascuta in 2000.