Netanyahu isi da mana cu Orban peste Soros

Viktor Orban astepta febril, ieri, aterizarea premierului israelian in Ungaria, o vizita istorica de care Orban vrea sa profite pentru a contra criticile de ”antisemitism latent” vizavi de controversatul miliardar american de origine evreiasca George Soros. Dar prea des cine nu sta sluj la Bruxelles este iute catalogat in toate felurile. Este prima vizita a unui lider israelian in aceasta tara, dupa caderea comunismului in 1989.

In afara de intalnirea cu Orban, maine, premierii Cehiei, Slovaciei si Poloniei se vor intalni in capitala ungara prezentandu-i lui Netanyahu un front de tari unite contra politicii migratorii a UE si favorabile restrictiilor luate de Donald Trump, cum favorabil este si Banjamin Netanyahu. ”Guvernele Europei de Est sunt omogene in opozitia lor contra fluxului migrator si in teama de extremismul islamic”, estimeaza Raphael vago, specialist al Universitasii din Tel Aviv, citat de Afp. Revenind la Netanyahu, vizita lui in Ungaria a fost precedata de o vie polemica cu comunicatea evreiasca din aceasta tara, una din cele mai importante din Europa. Comunitatea evreiasca a acuzat guvernul Orban ca starneste ”antisemitismul” cu o noua campanie declansata impotriva lui George Soros, evreu nascut in Ungaria care a emigrat in SUA si al carui chip a aparut pe afise timp de cincisprezece zile in intreaga tara, pentru a denunta presupusele sale actiuni in favoarea imigratiei. ”Vizita lui Netanyahu il poate ajuta pe Orban pentru ca ea ofera credit dezmintirilor sale potrivit carora campania anti-Soros din Ungaria nu este antisemita”, estimeaza analistul politic maghiar Csaba Toth. Viktor Orban l-a desemnat pe Obran ca principalul dusman al Ungariei si a lansat, de la inceputul anului, o campanie pentru a-l discredita. Progresist si liberal, in ochii sustinatorilor lui ,George Soros este considerat de opozanti drept un agitator care cauta sa destabilizeze guvernele folosindu-si uriasa avere ca parghie. Si Soros are multi, prea multi critici pentru un ”progresist” si un ”liberal”

Horthy, faza pe statui

Cele doua mandate ale sale, Orban, aflat la putere din 2010, au fost marcate de mai multe episoade de coliziuni cu comunitatea evreiasca, in conditiile in care dezbaterile cu privire la responsabilitatea Ungariei in disparitia a 600.000 de evrei maghiari, in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, sunt inca vii. Luna trecuta, Viktor Orban a generat alta polemica dupa ce a facut elogiul lui Miklos Horthy, liderul maghiar aliat al nazistilor. De altfel, din 2010, partidul lui Orban a ridicat mai multe statui si a trecut la reabilitarea lui Horthy, ”erou” pentru ca a recuperat teritoriile pierdute de Ungaria in 1920. Opozitia a denuntat o strategie vizand atragerea alegatorilor partidului de extrema dreapta, Jobbik, principalul adversar al puterii. In 2014, cea mai importanta organizatie evreiasca din Ungaria a boicotat comemorarea celor 70 de ani de Holocaust judecand ca ea exonereaza prea mult Ungaria de propria responsabilitate in deportarea evreilor maghiari.

Dar unde-i antisemitismul?

Budapesta, capitala a unei tari UE, a declarat mereu ”toleranta zero” fata de antisemitism. ”Nici un guvern nu a facut atat in lupta contra antisemitismului in Ungaria”, a estimat recent executivul de la Budapesta. Asa zisa ”campanie anti Soros” este de fapt actiunea guvernului maghiar cu privire la atragerea atentiei asupra miliardarului speculator si a ONG-urilor pe care le sustine avand ca obiectiv instalarea a un milion de emigranti in Ungaria si in UE. Iar Ungaria, ca si alte tari din estul Europei declara raspicat ca nu esticii sunt responsabili de conflictele din Orientul Mijlociu si nu trebuie sa plateasca nota de plata a razboaielor generate de Occident, un Occident pe care-l acuza ca practica dubla masura in relatiile cu Estul.

Si ”Bibi” e antisemit?

Suficient pentru unele voci care s-au ridicat in Israel cerandu-i lui Benjamin Netanyahu sa-si anuleze vizita in Ungaria, ambasadorul israelian la Budapesta deplangand ”amintiri triste”. Insa semnalele de alarma trase de Viktor Orban cu privire la George Soros nu au lasat indiferenta puterea de la Tel Aviv care-i reproseaza (si ea!) miliardarului american ca finanteaza ONG-uri partinitoare ce critica ocupatia israeliana a teritoriilor palestiniene. Pe sleau, George Soros ”discrediteaza guvernele alese in mod democratic in Israel, finantand organizatii care defaimeaza statul evreu si ii neaga dreptul de a se apara”, a reactionat Ierusalimul, deplangand ”orice forma de antisemitism”.