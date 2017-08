Nestle a vandut apa de la robinet!

Un scandal urias zguduie compania elvetiana, dupa ce a fost acuzata ca a vandut, in ultimii 10 ani, apa de la robinet sub numele unui brand premium.

Sub tutela Poland Spring, Nestle a vandut pur si simplu apa chioara, in valoare de 900 de milioane de dolari pe an, desi izvorul din care compania a sustinut ca isi imbuteliaza apa ar fi secat in urma cu mai bine de 50 de ani. In urma unor informatii din Wall Street Journal, in procesul initiat in Connecticut se vorbeste ca apa Poland Spring „este o frauda colosala, promovata impotriva consumatorilor americani”, iar pretinsa „100% apa naturala de izvor”, dupa cum scrie pe eticheta Poland Spring, este de fapt apa de la robinet care nu indeplineste reglementarile federale. Izvorul care a secat in urma cu 50 de ani se afla in statul Maine, a fost cumparat de Perrier in 1980 si a trecut in proprietatea Nestle, cand gigantul elvetian a cumparat compania in 1992. In dosarul de 325 de pagini, reclamantii au sustinut ca Nestle a procedat doar la purificarea apei de la robinet, si a vandut un produs „care simbolizeaza puritate si inalta calitate, impunand preturi premium”. „Acuzatiile aduse nu au nicio baza reala si ca sunt doar o incercare de a manipula sistemul legal pentru castiguri personale. Poland Spring este 100% apa de izvor”, a reactionat Nestle. Poland Spring nu este la primul scandal, in 2003, tot in Connecticut, specialisti angajati de Nestle au fost acuzati ca au manipulate legea si ca izvorul din care a fost imbuteliata apa se afla deasupra unei ghene de gunoi. Chiar daca Nestle a negat acuzatiile, a acceptat sa doneze, cinci ani la rand, aproape 10 milioane de dolari unor asociatii caritabile.