Nepotul Regelui Mihai a anuntat ca se insoara cu Alina

Fostul Principe Nicolae si-a facut publica intentia de a se casatori cu Alina Maria Binder, tanara alaturi de care isi doreste sa-si petreaca tot restul vietii.

Cei doi indragostiti s-au logodit de curand, nunta urmand sa aiba loc vara viitoare, din cate reiese din mesajul postat pe pagina de Facebook a nepotului Regelui Mihai. Tanarul Nicholas De Roumanie Medforth-Mills si-a cerut iubita de sotie luna trecuta, in timpul unei vacante petrecute in Marea Britanie.

Totodata, Nicholas transmite faptul ca si-a anuntat bunicul despre decizia luata. “De asemenea, am impartasit fericita veste bunicului meu, Majestatea Sa Regele Mihai, si familiei. Suntem incantati ca am primit binecuvantarile si mesajele lor de felicitare”, se mai arata in mesajul postat in cursul diminetii de luni pe reteaua de socializare, insotit de mai multe fotografii cu perechea de indragostiti, dar si cu inelul de logodna oferit Alinei.

sursa foto: Facebook/Nicholas De Roumanie Medforth-Mills