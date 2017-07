Nepotul lui Mircea Lucescu reinvie berea Grivita!

Matei Lucescu, nepotul celui mai titrat antrenor roman de fotbal, a solicitat inregistrarea marcii la OSIM, mai ales ca detine o firma care se ocupa de curand cu fabricarea berii.

In toamna anului trecut, Matei Lucescu si-a infiintat firma Tomatoes and Stuff SRL, dar in mai 2017 a schimbat denumirea in Fabrica Grivita SRL, obiectul principal de activitate al companiei devenind fabricarea berii, plus barurile si alte activitati de servire a bauturilor, precum si inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare. Tot atunci, nepotul Matei , 23 de ani, a depus la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cereri de inregistrare a marcilor Bere Grivita, Fabrica Grivita si Grivita. Cererile vizeaza, ca grupe de produse si servicii, in primul rand berea, dar si alte bauturi alcoolice si nealcoolice, precum si produsele agricole si articolele de imbracaminte si incaltaminte. Matei Lucescu este si administrator al companiei de dezvoltare imobiliara Lakeside View SRL, infiintata tot anul trecut, unde asociat unic este bunicul sau, Mircea. Fabrica de bere Grivita a fost infiintata in 1869 in zona Garii Basarab de industriasul neamt Erhard Luther si a fost printre primele intreprinderi de acest gen din Romania, devenind si furnizor al Curtii Regale. Dupa nationalizarea din 1948, fabrica s-a numit Intreprinderea de Bere Bucuresti – Fabrica „Grivita”, iar din anii 70, Fabrica Gambrinus. Dupa 2007 fabrica a disparut, iar terenul este folosit in prezent de o companie imobiliara lituaniana pentru constructia unor cladiri de birouri si apartamente de lux.