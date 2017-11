Nepotul lui Ferdinand Porsche si-a vandut actiunile pentru 1 miliard de euro

Ferdinand Piech, omul care a condus destinele Porsche, dar si Volkswagen, si-a vandut si ultimele actiuni. Pentru ca suma nu a fost data publicitatii, specialistii estimeaza ca nepotul lui Ferdinad Porsche a incasat un millard de euro, iar cumparatorii sunt tot membri ai renumitei familii.

Piech avea 14, 5 % din actiunile Porsche SE, holdingul care controleaza actiunile familiilor Porsche si Piech la Volkswagen Group. Piech s-a ocupat, in cadrul companiei, in special de Audi, marca pe care a reusit sa o aduca la nivelul Mercedes-Benz si BMW. Ferdinand Piech a fost nevoit sa paraseasca pozitiile de management din cadrul VW Group in 2015, in urma scandalului Dieslegate. Potrivit unui anunt al Porsche, vanzarea pachetului de actiuni s-a incheiat saptamana aceasta, iar demisia lui Ferdinand Piech va fi efectiva incepand cu 8 decembrie.

Ferdinand Piech are 80 de ani, este inginer de profesie si si-a dedicat intreaga viata automobilelor, in special companiei Volkswagen, pentru care a lucrat mult timp ca simplu angajat. Piech a demisionat din toate structurile de conducere ale Porsche SE la inceputul acestui an. El este considerat ca un geniu in managementul auto si adevaratul succesor al lui Ferdinand Porsche, fondatorul companiei si creator al marelui success care a fost VW Beetle.