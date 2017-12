Neplata contributiilor sau “unii mai egali decat ceilalti”

Un citat din celebra carte “Ferma animalelor” a lui George Orwell spune asa: “In ferma, toate animalele sunt egale. Totusi, unele dintre animale sunt mai egale decat celelalte”. Cam asa este si cu recentul proiect de Ordonanta de urgenta care spune ca neplata catre buget, „cu intentie”, a impozitelor si contributiilor va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala si pedepsita cu inchisoare de la un an la sase ani.

Obsedati parca de nevoia unei conduceri republicane de mana forte, si adepti ai teoriei care spune ca “frica pazeste bostanaria”, slujbasii din Ministerul Finantelor inventeaza norme peste norme, unele mai aspre ca altele. Proiectul despre care vorbim noi stipuleaza asa: „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani neretinerea sau neincasarea, retinerea si neplata ori, dupa caz, incasarea si neplata, in tot sau in parte, cu intentie, in cel mult 30 zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si contributiilor prevazute in anexa la prezenta lege. Neplata cu intentie, in cel mult 30 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si contributiilor prevazute in anexa constituie infractiune si atunci cand neplata este consecinta utilizarii acestor sume in alte scopuri”. Daca se va implementa asa cum suna acum, vom vedea cum multi privati iau drumul puscariilor cu bocceaua in spate. Aia e, oameni rai care nu vor sa contribuie corect catre stat. Bineee, dar cu companiile de stat care fac exact acelasi lucru ce facem, mai mult de cat constient? Ce zici, MF-ule? De acolo cine raspunde cand una dintre aceste companii are de dat, sa zicem, aproape 4 miliarde de leuti catre stat, asa cum era cazul Companiei Nationala a Huilei SA, Timisoara, la 30 septembrie? Sau iarasi companiile private, pe care toti le recunosc a fi “motorul economiei” vor fi societati de rangul doi, caci “unele animale sunt mai egale decat celelalte”, asa ca intr-o societate clar totalitara? Pe cine vor alerga cu arcanul slujbasii MF, pe omul cu 10 angajati, sau pe managerul SNCFR, societate care are de platit un fleac de 601.596.646 lei, si peste 22 de mii de angajati ? Odata si odata cred ca ar trebui sa ne hotaram: vrem sau nu capitalism, piata libera si concurenta sau visam la un hibrid de societate in care muma e ciuma numai pentru privat? Cu o atitudine de genul acesta, fara diferentieri si modele viabile de aplicare aunor astfel de “sabii a lui Damocles”, initiativele private vor deceda pe capete, si, ceea ce e si mai rau, nimeni nu o sa mai vrea sa investeasca intr-un domeniu sau altul, pentru ca e posibil sa vada parnaia din interior, chiar daca s-a dat cu fundul de pamant sa tina o companie in viata si sa dea salarii unor oameni care altfel ar fi murit de foame. E “greu” viata asta in Ministerul Finantelor, e clar ca nu toti “poate”.