Nepasare, numele tau e Tarom!

Dupa ce mai bine de 12 ore, 120 de pasageri romani au fost blocati pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unor probleme tehnice ale aeronavei, si cursa programata ieri, care urma sa preia calatorii spre Bucuresti, a avut o „problema de IT”: nu numai ca a decolat cu o ora intarziere, dar sase calatori au fost lasati de izbeliste in Olanda.

O lipsa de comunicare care a revoltat grupul de romani „uitati” pe aeroportul din Amsterdam. Oamenii, cazati la un hotel din oras, s-au plans ca au cerut detalii despre plecare inca de la ora 7:00, iar reprezentantul TAROM, care a cerut sa fie sunat la ora 8:00, le-a spus ca aeronava va pleca la 7:30, deci nu mai aveau cum sa prinda cursa. Ulterior, au aflat ca de fapt decolarea a avut loc la ora locala 8:30! Ultima isprava a companiei aeriene nationale s-a lasat cu demiterea reprezentantului ei la Amsterdam, o masura a noului director general interimar, Werner Wilhelm Wolff, al cincilea sef la Tarom, dupa revocarile si demisiile predecesorilor sai. “Compania Tarom prezinta scuze tuturor pasagerilor zborului ROT 364 Amsterdam-Bucuresti”, s-au constatat “deficiente majore in comunicarea cu reprezentantul Tarom Amsterdam”, se cauta solutii(s-a format “o celula de criza”) pentru ca cei sase romani sa fie transportati cat mai repede in tara, iar pasagerii zborului Amsterdam-Bucuresti vor fi despagubiti conform prevederilor internationale, anunta Tarom. Cu ce-i consoleaza pe oamenii care au dormit pe unde au apucat in aeroportul Schiphol, cand intarzierile(incidentele) se tin lant la Tarom, o companie care va incheia anul cu pierderi de cinci ori mai mari decat estimarile initiale? Compania Tarom nu va fi nici inchisa nici praduita. Va trebui sa intre pe profit si sa se dezvolte, anunta vehement premierul Tudose. Problema e ca Tarom merge de zece ani din rau in mai rau, cu toate restructurarile si reducerile de buget, iar pasagerii sunt prinsi intre nepasarea autoritatilor si neputinta de a gestiona problemele tehnice.