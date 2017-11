”Nenorocitul” Dragnea a jucat-o bine

Desi a fost la un pas sa rateze ”revolutia fiscala”, ceea ce ar fi atras dupa sine si anularea legii salarizarii, Liviu Dragnea a reusit sa iasa pe plus.

Pe scurt, desi modificarile fiscale vor urca multa lume in capul liderului PSD (ba si a intregului partid), Liviu Dragnea a bifat o realizare mult mai importanta: i-a adus pe primari la mana lui. Iar cum numarul voturilor adunate depinde direct de prestatia primarilor, asta inseamna ca Dragnea si-a asigurat deja un avantaj imens la viitoarele alegeri, mai trebuie doar sa fie in stare sa se tina in saua PSD-ului pana atunci.

Descentralizarea administrativa a devenit peste noapte apa de ploaie

Concret, primarii au fost readusi in starea de iobagie politica dupa ce ”revolutia fiscala” a redus, de la 16 la 10%, impozitul pe venit – masura care micsoreaza drastic bugetele locale. Asadar primarii nu vor mai dispune de banii necesari pentru indeplinirea, fie si in parte, a propriiilor promisiuni electorale, fapt care pune sub semnul intrebarii realegerea lor. Si mai rau este ca edilii s-au lasat prostiti, in principal de Dragnea, cu promisiunea primirii unor ”subventii” si ”compensari” din partea Guvernului, bani care vezi Doamne se vor ridica la nivelul sumelor pierdute prin reducerea impozitelor. Sa zicem insa ca asa va fi, situatie in care primarii omit poate ca vor trebui sa mearga cu caciula in mana la factorul politic – Liviu Dragnea in acest caz. Singura persoana care se poate duce la premier pentru a-i cere imperativ miluirea, din fondurile Guvernului, a unei primarii. Ceea ce, logic, inseamna ca primarii au pierdut toata bruma de independenta castigata in ultimii ani si au fost readusi in jugul politic si asta de un Liviu Dragnea de-a dreptul machiavelic, care a jucat la cacialma si a castigat chiar mai mult decat putea spera la un moment dat.