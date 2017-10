Nemultumiti de ministrul Finantelor? Tudose si Dragnea lamuresc zvonurile

In ciuda faptului ca deunazi s-a speculat intens ca pe ministrul Finantelor l-ar putea paste schimbarea, pe fondul declaratiilor sale din ultima vreme, arhicomentate si interpretate, de vreme ce nu se poate spune ca au fost prea clare, nici seful sau direct, premierul, si nici liderul PSD nu dau semne ca l-ar vrea plecat din Guvern.

Dimpotriva, aflati la Carei, la evenimentele organizate de Ziua Armatei, Tudose si Dragnea au transmis mesaje din care sa se intrevada ca il sustin si la momentul de fata pe Ionut Misa.

In prima faza, Dragnea a negat orice eventual conflict dintre premier si reprezentantul Executivului, cum s-a vehiculat. “Am inteles ca am avut o intrevedere de taina luni seara. Am avut o zi intreaga, vreo 18 ore de discutii pe buget, impreuna cu Ionut Misa. N-a fost niciun conflict intre noi si dl Misa sau intre premier si dl Misa, este un ministru bun, care munceste, si va avea rezultate bune”, a sustinut liderul social-democrat.

La randul sau, intrebat daca e nemultumit de ministrul Finantelor, Mihai Tudose a raspuns pe un ton categoric: “nu este adevarat, ci dimpotriva”.