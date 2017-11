Nemultumirile lui Toader, dupa sedinta CSM: o dezbatere cu final stiut

Ministrul Justitiei a fost prezent, joi, la CSM, la sedinta la finele careia s-a dat un aviz pe pachetul legislativ indelung discutat in ultima perioada.

Pana sa plece de la sediul Consiliului, ministrul Toader si-a facut cunoscute nemultumirile fata de dezbaterea la care a asistat. “Din punctul meu de vedere, o dezbatere cu final stiut. Personal, eram convins ca rezultatul va fi acelasi. O dezbatere in care, pe alocuri, s-a folosit un limbaj dublu, in care cineva (…) s-a facut ca nu intelege sau nu stie un anumit lucru”, a subliniat Tudorel Toader.

Ministrul Justitiei a adus in discutie faptul ca “initiativa modificarii legilor a venit chiar de la CSM”, in prima faza in 2015 si apoi 2016, dar si ca “fondul problemei este aici – nu poti da un aviz negativ, nu poti sa te exprimi impotriva modificarii legii pentru punerea de acord cu deciziile CCR”.

Avizul Consiliului Superior al Magistraturii pe pachetul cu modificari menit a fi aduse legilor Justitiei, proiect asumat de parlamentari ai PSD si ALDE, a fost unul negativ.

